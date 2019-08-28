К Земле несется гигантский астероид: названа дата сближения

К Земле летит гигантский астероид, который максимально близко окажется в субботу, 14 сентября.
Как сообщают ученые NASA, диаметр этого астероида 2000 QW7 составляет 290-650 метров.
Его размеры сравнивают с крупнейшими небоскребами мира, поскольку высота самого высокого здания, небоскреба Бурдж-Халифа, который расположен в Дубае – 828 метров, а второе высокое здание в мире, Шанхайская башня, имеет высоту 632 метра.
Астероид приближается к Земле
ТСН
Астероид достигает скорости 23 000 километров в час. При этом ученые уверяют, что опасности для человечества нет, поскольку 14 сентября он пролетит на расстоянии 5,3 миллиона километров от планеты Земли.
Астероид приблизится к Земле 14 сентября
NASA
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сделали важное важное открытие о жизни за пределами нашей Солнечной системы.
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