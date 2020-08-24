К Земле летит астероид группы "Аполлонов"

Накануне президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября, к Земле приблизится астероид 2018 VP1 из группы "Аполлонов".

Об этом сообщил сайт Space Reference со ссылкой на данные агентства NASA. Так, космический объект пролетит мимо Земли 2 ноября на расстоянии около 419 тысяч километров (чтобы посмотреть изображение, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что, вероятно, диаметр астероида довольно маленький и равен примерно размеру автобуса. Объект не считается потенциально опасным, ведь компьютерное моделирование не указало на точную вероятность будущего столкновения с Землей.

Накануне президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября, к Земле приблизится астероид spacereference.org

Как сообщал OBOZREVATEL, потенциально опасный астероид 2009 PQ1 5 августа максимально приблизился к Земле на расстояние 13,2 млн км.

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