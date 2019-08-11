К Зеленскому едет премьер Израиля: что произошло

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 18 августа впервые за последние двадцать лет посетит Украину с официальным визитом.

Об этом со ссылкой на власти Израиля сообщает newsru.co.il.

В его планах – встреча с президентом Владимиром Зеленским, а также участие в поминальной церемонии погибших в Бабином Яру и других мероприятиях. Уже 19 августа Нетаньяху вернется в Израиль.

Зеленский и Нетаньяху

Напомним, после победы Зеленского на выборах премьер-министр Израиля поздравил его и пригласил с визитом в Израиль. Сам Нетаньяху последний раз был в Киеве в свою первую каденцию на посту премьер-министра, в марте 1999 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нетаньяху заявил, что готов стать посредником в переговорах между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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