Российские СМИ заявили, что Лукашенко согласился на создание Союза с Россией

Лукашенко "кинет" Путина в очередной раз - и ничего ему за это не будет. Все объявления о сдаче Беларуси и инсайды "Незыгаря" полная ерунда, такая же, что Порошенко не выйдет во второй тур выборов. К Путину и его команде приближается коллапс, и этот медицинский факт они хотят спрятать в Украине и Беларуси.

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Вот смешно слушать все эти прогнозы про то, как Путин "задавил" Лукашенко: даже если Лукашенко согласился бы уйти и отдать Беларусь кремлёвским власть имущим - это только ускорит крах системы чекистов. Поэтому весь этот новогодний вальс окончится ничем.

Ну, не совсем ничем конечно - Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки, в ответ получит пару миллиардов долларов кредитов/инвестиций.

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