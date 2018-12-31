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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

К Путину и его команде приближается коллапс

2.2т

Российские СМИ заявили, что Лукашенко согласился на создание Союза с Россией

Лукашенко "кинет" Путина в очередной раз - и ничего ему за это не будет. Все объявления о сдаче Беларуси и инсайды "Незыгаря" полная ерунда, такая же, что Порошенко не выйдет во второй тур выборов. К Путину и его команде приближается коллапс, и этот медицинский факт они хотят спрятать в Украине и Беларуси.

Новости
Лукашенко выставил на продажу Беларусь

Вот смешно слушать все эти прогнозы про то, как Путин "задавил" Лукашенко: даже если Лукашенко согласился бы уйти и отдать Беларусь кремлёвским власть имущим - это только ускорит крах системы чекистов. Поэтому весь этот новогодний вальс окончится ничем.

К Путину и его команде приближается коллапс

Ну, не совсем ничем конечно - Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки, в ответ получит пару миллиардов долларов кредитов/инвестиций.

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Тема
Российская военная угроза
Персоны
Владимир ПутинАлександр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
РоссияНовости России
Источник
Источник:Facebook Андрея Носенко
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Лоха путина опять не предупредили
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