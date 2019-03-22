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"К ним нужно водить экскурсии!" Дочь Назарбаева назвала детей с инвалидностью уродами

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После назначения Дариги Назарбаевой, старшей дочери бывшего президента Нурсултана Назарбаева, новым спикером сената парламента Казакстана, в сети вспомнили ее скандальное заявление о детях с инвалидностью.

Так, в 2013 году в рамках заседания комитета Мажилису по социальному развитию политик высказала мнение о том, что "для рационального сексуального воспитания" подросткам следует проводить экскурсии в дома ребенка и интернаты для несовершеннолетних с инвалидностью.

"Чтобы они видели, каков результат непродуманной и преждевременной половой жизни. И детей этих уродов показать, инвалидов, пусть смотрят. Это работает сильнее, чем многочасовые разговоры и лекции", — подчеркнула Дарига Назарбаева.

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"Простите. Тут очередная чиновница на проводе. Это вообще что?!" "Это же дочка Назарбаева. Какой позор для Казахстана", — пишут в сети.

"К ним нужно водить экскурсии!" Дочь Назарбаева назвала детей с инвалидностью уродами
"К ним нужно водить экскурсии!" Дочь Назарбаева назвала детей с инвалидностью уродами
Дарига Назарбаева

Дарига Назарбаева

24СМИ

Дарига Назарбаева

Дарига Назарбаева

24СМИ

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Тема
Особенные дети
Место
Казахстан
Теги
скандалывидеополитикадети
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Конченная тварь - как любая сука кацапа! Они с нею одной крови! Твари!
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