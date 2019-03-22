"К ним нужно водить экскурсии!" Дочь Назарбаева назвала детей с инвалидностью уродами

После назначения Дариги Назарбаевой, старшей дочери бывшего президента Нурсултана Назарбаева, новым спикером сената парламента Казакстана, в сети вспомнили ее скандальное заявление о детях с инвалидностью.

Так, в 2013 году в рамках заседания комитета Мажилису по социальному развитию политик высказала мнение о том, что "для рационального сексуального воспитания" подросткам следует проводить экскурсии в дома ребенка и интернаты для несовершеннолетних с инвалидностью.

"Чтобы они видели, каков результат непродуманной и преждевременной половой жизни. И детей этих уродов показать, инвалидов, пусть смотрят. Это работает сильнее, чем многочасовые разговоры и лекции", — подчеркнула Дарига Назарбаева.

"Простите. Тут очередная чиновница на проводе. Это вообще что?!" "Это же дочка Назарбаева. Какой позор для Казахстана", — пишут в сети.

Дарига Назарбаева 24СМИ

Дарига Назарбаева 24СМИ

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 марта 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий.

Названа причина отставки Назарбаева.

Касым-Жомарт Токаев 20 марта принес присягу народу Казахстана и вступил в должность нового президента республики.

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