К Минску в день выборов стянули военных и спецтехнику. Фото и видео

Передвижной водомет и военную спецтехнику заметили на улицах Минска.
В день выборов президента Беларуси к Минску стягиваются военные и спецтехника.
Как сообщают ряд Telegram-каналов, автобусы, грузовики с солдатами и полицией, бронеавтомобили "Богатырь" и водометы замечены в городе и на подъездах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В частности, на улицах Минска замечены УАЗ "Патриот" МВД с прицепами с колючей проволокой.
Также на видеозаписях можно увидеть передвижной водомет для разгона демонстраций, армейские грузовики, автозаки и тягач с бронемашиной.
На въездах в Минск сотрудники ГАИ и военные с автоматами проверяют автомобили.
К Минску стянули военных и спецтехнику onliner.by
К Минску стянули военных и спецтехнику onliner.by
К Минску стянули военных и спецтехнику onliner.by
К Минску стянули военных и спецтехнику tyt.by
К Минску стянули военных и спецтехнику tyt.by
К Минску стянули военных и спецтехнику tyt.by
Напомним, 9 августа в Беларуси проходят выборы президента, OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию.