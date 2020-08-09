К Минску в день выборов стянули военных и спецтехнику. Фото и видео

Передвижной водомет и военную спецтехнику заметили на улицах Минска.

В день выборов президента Беларуси к Минску стягиваются военные и спецтехника.

Как сообщают ряд Telegram-каналов, автобусы, грузовики с солдатами и полицией, бронеавтомобили "Богатырь" и водометы замечены в городе и на подъездах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, на улицах Минска замечены УАЗ "Патриот" МВД с прицепами с колючей проволокой.

Также на видеозаписях можно увидеть передвижной водомет для разгона демонстраций, армейские грузовики, автозаки и тягач с бронемашиной.

На въездах в Минск сотрудники ГАИ и военные с автоматами проверяют автомобили.

К Минску стянули военных и спецтехнику onliner.by

К Минску стянули военных и спецтехнику onliner.by

К Минску стянули военных и спецтехнику onliner.by

К Минску стянули военных и спецтехнику tyt.by

К Минску стянули военных и спецтехнику tyt.by

К Минску стянули военных и спецтехнику tyt.by

Напомним, 9 августа в Беларуси проходят выборы президента, OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию.