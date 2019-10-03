К Евросоюзу решили присоединить сразу две страны: кому повезло

Руководство институтов Европейского Союза заявило, что настало время начать переговоры о вступлении в его состав Северной Македонии и Албании.

Совместное письмо председателя Евросовета Дональда Туска, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, председателя Европарламента Давида Сассоли и новоизбранного председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен распространили в четверг, 3 октября, в Брюсселе, передает "Интерфакс".

"Северная Македония и Албания сделали то, что мы просили их сделать. Достижение этого потребовало значительных усилий со стороны их граждан, для которых европейская перспектива была отличным источником мотивации и решимости", – сказано в документе.

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"Нет гарантии успеха. На этом пути будет много работы над реформами. Вступление не произойдет в одночасье. И обе страны знают об этом. Мы считаем, что настало время начать переговоры о вступлении с обеими странами", – отметили чиновники.

Главы институтов ЕС напомнили, что в июне была достигнута договоренность об открытии переговоров о присоединении к Евросоюзу с Северной Македонией и Албанией не позднее октября 2019 года.

Они назвали это стратегическим выбором и "проверкой способности союза выполнять свои обещания и смотреть в будущее".

Северная Македония и Албания станут членами ЕС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила перед будущим еврокомиссаром по вопросам расширения задачу ускорить реализацию соглашений об ассоциации с Украиной и Грузией.

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