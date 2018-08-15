К берегу России прибило огромного морского монстра: опубликованы фото

В России на побережье Камчатки после шторма было обнаружено неизвестное огромное морское существо.

Об этом в Facebook сообщила пользователь Светлана Клементьева, опубликовав снимки находки. "Что самое интересное — оно покрыто шерстью трубчатого вида. Может, это какое-либо древнее существо. Вот если бы отправить ученых в это место..." - написала она.

Как передает "Камчатка-информ", заведующий лабораторией морских млекопитающих Сергей Корнев считает, что Клеметньева обнаружила всего лишь часть останков разлагающегося кита.

"Под воздействием моря, времени и различных животных от самых мелких до крупных - кит часто приобретает причудливые формы", - заявил он.

Ранее OBOZREVATEL публиковал видео нападения морского монстра на лодку в Новой Зеландии.