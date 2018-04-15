Известный социолог рассказал о припадках россиян

Советские, а сейчас российские власти под руководством президента Владимира Путина компенсируют комплекс неполноценности у своих граждан "припадками мания величия".

"Советским людям внушали, что они живут в самой великой и передовой стране, а США – главный соперник и враг, но мы все равно круче. Вырастая, жители СССР сталкивались с убогостью и идиотизмом российского быта и узнавали, что в других странах (и, что самое обидное, в США) люди живут намного лучше", – такое мнение в Facebook выразил российский социолог Игорь Эйдман.

По его словам, эта ошибка вызывала когнитивный диссонанс: если мы такие великие, почему мы так убого живем. Отсюда болезненное раздвоение сознания, глубокий комплекс неполноценности, компенсируемый периодическими припадками мании величия и бредом превосходства над всем миром.

Он подчеркнул, что и тогда, и сейчас Кремль умел провоцировать эти припадки, используя их для консолидации населения вокруг власти.

"Одна из причин эффективности путинской пропаганды в том, что она опирается на эту мощную советскую традицию. Что бы ни случилось, власть объявляет о своей очередной блистательной победе, периодически меняя показания прямо по ходу пьесы. Население, немного поколебавшись, верит новой лжи. Ведь она, как чудодейственная психотропная микстура, избавляет от комплексов и выводит из депрессии", – заявил Эйдман.

Он описал алгоритм действий властей на примере Сирии и президента США Дональда Трампа.

"У нас теперь есть ракетное сверхоружие. Американцы в панике, они нас боятся. Трамп не посмеет бомбить Сирию, иначе мы ему вдарим... Ой, он кажется все-таки бомбит. Но это не наша зона ответственности, да и сама бомбежка неудачная, даже не убили никого... В общем, мы все равно победили". Все это уже было в советском прошлом", – отметил Эйдман.

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