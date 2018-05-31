Известная сепаратистка проговорилась о масштабной акции Кремля в Украине

Известная сепаратистка Галина Запорожцева, которая называет себя главой "Союза матерей Украины" заявила, что 1 июня во многих городах Украины планируется проведение прокремлевской акции против войны со страной-агрессором, Россией, на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По ее словам, сторонником данного действия является также одиозная Елена Бережная, мать погибшей экс-члена Партии регионов Ирины Бережной. Планами пропагандистов она поделилась в эфире программы "Время покажет" на "Первом канале".

Чтобы подвести свой рассказ к пропаганде саботажа, Запорожцева начала нагнетать атмосферу рассказами о том, какие "ужасы" ей якобы пришлось пережить в Украине, а также начала убеждать ее граждан в том, что от них скрывают настоящие данные о последствиях вооруженного конфликта на востоке.

"Вам не говорят все, иначе бы вы поседели, узнав, что там действительно делается в той Украине. Это ад, в котором живут люди! Я кричу от имени всех матерей, которые хоронят детей! Это страшно хоронить детей! И вот сейчас мы,... женщины в Киеве 1 июня хотят провести акции по всем городам Украины за мир. Они хотят вывести людей, которые против войны. Им не разрешают", — сказала сепаратистка, "прославившаяся" призывами к подавлению Революции Достоинства, а также участием в пропагандистских эфирах российских СМИ в качестве подставного "эксперта".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее профессиональная провокаторша Запорожцева, назвавшись криминалистом, заявила, что убийство экс-депутата нелегитимной Госдумы РФ Дениса Вороненкова является инсценировкой.