"Известен связями с Москвой": в Армении увидели, как РФ "мочит" лидера протестов

Россия сделала ставку на исполняющего обязанности премьер-министра Армении, представителя правящей Республиканской партии Карена Карапетяна и активизировала работу по дискриминации лидера протестов Никола Пашиняна.

Об этом в эфире ObozTV заявил аналитик по вопросам безопасности Джеймстаунского фонда Эдуард Абрахамян.

"Карен Карапетян известен своими связями с Москвой. Он был высокопоставленным работником "Газпрома", он имеет серьезную поддержку со стороны российских олигархов армянского происхождения. И тут получается интересная конъектура. Со вчерашнего дня местные олигархи начали поддерживать оппозиционного лидера, а фактически зарубежные олигархи поддерживают Карапетяна", - отметил он.

На сегодняшний день идет процесс устранения местных олигархов от оппозиционного представителя Пашиняна, считает аналитик.

"По сути, Карапетян единственный кандидат со стороны руководящей элиты", - подчеркнул эксперт.

По его словам, после длительной тишины, российские СМИ начали активную кампанию по дискриминации протестов и Пашиняна.

"Пашинян, чтобы не раздражать Россию, пытался показать, что не будет ставить вопросы ухудшения отношений с Россией путем восстановления комплементарной внешней политики Армении. Но с сегодняшнего дня очевидно, что Россия ведет процесс маргинализации "бархатной" революции и за несколько часов я наблюдаю очень много вбросов, различных комментариев в российских СМИ, чтобы создать негативный фон вокруг Пашиняна. Несмотря на то, что Пашинян во время митинга заявил, что российская сторона обещала свой нейтралитет. Но как видно по СМИ, такого нейтралитета уже нет", - заключил Абрахамян.

Как сообщал "Обозреватель", накануне в центр армянской столицы были стянуты силы полиции и спецтехника. В среду, 25 апреля, митингующие перекрывали дорогу в аэропорт, а также частично блокировали трассу в Грузию: многие бросали автомобили и вставали живой цепью. Едва не дошло до столкновений.

Напомним, 23 апреля, на одиннадцатый день протестов в Ереване, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.