Израилю – 70 лет: как государство празднует независимость

В Израиле 18 апреля начали праздновать 70-летие создания независимого еврейского государства. (Чтобы посмотреть полное видео торжества, доскрольте до конца страницы).

Торжественные мероприятия, которые стартовали по всей стране накануне, продолжатся и 19 апреля.

Официальная церемония с зажжением факелов прошла на Горе Герцля вечером в среду. Также состоялась праздничная молитва у Стены плача, сменившаяся танцами и пением. Позже вечером по всему Израилю отгремели красочные салюты.

В четверг празднования продолжились на площадях, в парках, в государственных и общественных заведениях.

В этот день запланирован воздушный парад с участием самолетов и вертолетов ВВС ЦАХАЛа, а также самолетов ВВС Греции, Италии, Австрии, Канады, Великобритании и Польши. Он пройдет над 100 городами и населенными пунктами страны и авиабазами.

Также состоятся массовые десантирования в Хайфе, Тверии и Тель-Авиве и морской парад.

Поздравления мировых лидеров

Президент Украины Петр Порошенко поздравил президента Израиля Реувена Ривлина и премьер-министра Беньямина Нетаньяху с 70-летием независимости.

"Воплотив в жизнь свою давнюю мечту о государственности, преодолев все испытания на этом пути, еврейский народ самоутвердился как нация, построил удивительную страну и достиг чрезвычайных успехов. Приятно отметить, что Украине и Израилю, объединенным общей историей и прочными межчеловеческими связями, удалось установить особые партнерские межгосударственные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии", - говорится в тексте поздравления.

Президент США Дональд Трамп в Twitter выразил признательность и поздравил Израиль.

"У нас нет друга лучше во всем мире. Ожидаю переноса нашего посольства в Иерусалим в следующем месяце!" - написал Трамп.

Best wishes to Prime Minister @Netanyahu and all of the people of Israel on the 70th Anniversary of your Great Independence. We have no better friends anywhere. Looking forward to moving our Embassy to Jerusalem next month! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 апреля 2018 г.

С поздравлением в адрес Израиля выступил и президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мне особенно приятно отметить, что у истоков его основания стояли выдающиеся выходцы с белорусской земли, среди которых был и первый Президент Израиля — Хаим Вейцман. В свое время наша страна поддержала резолюцию Организации Объединенных Наций, которая сделала возможным создание Государства Израиль", - сказал он.

С речью к израильтянам обратился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Провозглашение независимости

Декларацию независимости государства Израиль провозгласил в Тель-Авиве Пятого Ияра 5708 года по еврейскому календарю (14 мая 1948 года) лидер сионистского движения Давид Бен-Гурион. Он и стал первым премьер-министром возрожденного еврейского государства.

Независимость провозгласили почти через 2000 лет после того, как римские оккупанты в 70 году н.э., после разгрома Большого восстания, которым руководили Шимон Бар-Гиора и Йоханан из Гуш-Халава, сожгли Второй Храм и ликвидировали все сохранившиеся к тому времени национально-религиозные институты еврейского народа в Эрец-Исраэль, и, прежде всего, Совет мудрецов Торы — Санхедрин (Синедрион).

Согласно статистике, сегодня число жителей Израиля составляет примерно 8 842 000 человек, в 11 раз больше, чем в момент провозглашения независимости Израиля в 1948 году.

Согласно прогнозам, в 2048 году, когда Израиль отметит столетие, число жителей страны составит 15,2 миллионов человек.

14 мая 1948 года по григорианскому календарю была провозглашена независимость Израиля.

Сотни тысяч палестинских арабов бежали или были изгнаны из своих домов в ходе войны, последовавшей за созданием Израильского государства.

В 1961 году перед судом в Иерусалиме предстал похищенный из Аргентины израильской разведкой высокопоставленный нацист Адольф Эйхман, архитектор Холокоста.

Израиль в упреждающих целях напал на Египет, лидер которого угрожал уничтожить еврейское государство. Последующий конфликт с Египтом, Иорданией и Сирией закончился тем, что Израиль оккупировал Синайский полуостров, Газу, Восточный Иерусалим, Западный берег и Голанские высоты.

Еще один решающий момент в истории Израиля пришелся на 1976 год, когда израильские спецназовцы провели спасательный рейд, чтобы освободить более 100 заложников, в основном израильтян или евреев, захваченных членами палестинских и пропалестинских группировок в аэропорту Энтеббе в Уганде.

Историческое рукопожатие между двумя давними противниками - премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином и лидером Организации освобождения Палестины (ООП) Ясиром Арафатом – дало надежду на прекращение израильско-палестинского конфликта.