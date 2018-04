Израилю – 70 лет: как государство празднует независимость

В Израиле 18 апреля начали праздновать 70-летие создания независимого еврейского государства. (Чтобы посмотреть полное видео торжества, доскрольте до конца страницы).

Торжественные мероприятия, которые стартовали по всей стране накануне, продолжатся и 19 апреля.

Официальная церемония с зажжением факелов прошла на Горе Герцля вечером в среду. Также состоялась праздничная молитва у Стены плача, сменившаяся танцами и пением. Позже вечером по всему Израилю отгремели красочные салюты.

В четверг празднования продолжились на площадях, в парках, в государственных и общественных заведениях.

В этот день запланирован воздушный парад с участием самолетов и вертолетов ВВС ЦАХАЛа, а также самолетов ВВС Греции, Италии, Австрии, Канады, Великобритании и Польши. Он пройдет над 100 городами и населенными пунктами страны и авиабазами.

Также состоятся массовые десантирования в Хайфе, Тверии и Тель-Авиве и морской парад.

Поздравления мировых лидеров

Президент Украины Петр Порошенко поздравил президента Израиля Реувена Ривлина и премьер-министра Беньямина Нетаньяху с 70-летием независимости.

"Воплотив в жизнь свою давнюю мечту о государственности, преодолев все испытания на этом пути, еврейский народ самоутвердился как нация, построил удивительную страну и достиг чрезвычайных успехов. Приятно отметить, что Украине и Израилю, объединенным общей историей и прочными межчеловеческими связями, удалось установить особые партнерские межгосударственные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии", - говорится в тексте поздравления.

Президент США Дональд Трамп в Twitter выразил признательность и поздравил Израиль.

"У нас нет друга лучше во всем мире. Ожидаю переноса нашего посольства в Иерусалим в следующем месяце!" - написал Трамп.

Best wishes to Prime Minister @Netanyahu and all of the people of Israel on the 70th Anniversary of your Great Independence. We have no better friends anywhere. Looking forward to moving our Embassy to Jerusalem next month!