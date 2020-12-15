Израильский танк случайно открыл огонь по Сектору Газа

Карина Бондаренко Мир 06:44, 15.12.2020 Обновлено: 09:22, 15.12.2020

Танк Армии обороны Израиля во время учений случайно открыл огонь по территории Сектора Газа.

Об это в понедельник, 14 декабря сообщила армейская пресс-служба, передает ТАСС. Отмечается, что было начато расследование инцидента.

"В ходе учений танк непреднамеренно обстрелял территорию сектора Газа", – говорится в сообщении.

Газета The Jerusalem Post уточнила, что снаряд попал в заброшенное здание, никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Сектор Газа выпустил ракету по Израилю. В городе Ашкелон прозвучала воздушная сирена тревоги, после которой идентифицировали запуск.

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