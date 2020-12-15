Израильский танк случайно открыл огонь по сектору Газа

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Израильский танк случайно открыл огонь по сектору Газа

Танк Армии обороны Израиля во время учений случайно открыл огонь по территории сектора Газа.

Об это в понедельник, 14 декабря сообщила армейская пресс-служба, передает ТАСС. Отмечается, что было начато расследование инцидента.

"В ходе учений танк непреднамеренно обстрелял территорию сектора Газа", – говорится в сообщении.

Газета The Jerusalem Post уточнила, что снаряд попал в заброшенное здание, никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первым в стране сделает прививку от коронавируса. Он заявил, что "верит в вакцины" и что для него "важно, чтобы израильтяне прошли вакцинацию".

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