Израильские ученые нашли эффективные препараты для борьбы с COVID-19

Медицинские препараты, которыми лечат болезнь Гоше, оказались эффективными в борьбе с COVID-19.

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К такому выводу пришли ученые Израильского института биологических исследований после проведения лабораторных исследований, пишет The Jerusalem Post. Речь идет о лекарствах "Элиглустат" и "Ремдесивир".

В докладе отмечается, что инфекции SARS-CoV-2 снижают жизнеспособность клеток до 40%, однако указанные препараты повышают ее до 75-100%. Это значит, что они оказывают противовирусное действие на клинический изолят SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

По данным ученых, одна доза препаратов способна на протяжение 24-48 часов подавлять репликацию вируса. Также они убивают инфицированные клетки, а это предотвращает развитие заражения.

В Министерстве обороны Израиля также отметили эффективность препаратов. В ведомстве подчеркнули, что результаты исследования свидетельствуют о возможности лечить вирусные заболевания, как только лекарства одобрят.

Ученые уже приступили к клиническим испытаниям на животных. Если они будут такими же успешными, лечение может стать доступным для людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Израиле анонсировали возможность выпуска вакцины от коронавируса через 90 дней.