Израильский препарат от коронавируса дал ошеломительный результат: есть первые спасенные

В США впервые начали тестировать израильский препарат, который, как сообщается, имеет стопроцентную эффективность в лечении даже тяжелобольных коронавирусом.

Как сообщает Christianity Daily, семь пациентов в Израиле, которые находились в группе высокого риска смерти из-за дыхательной недостаточности, включая сердечную и почечную недостаточность, выжили после приема этого лекарства.

В компании Pluristem Therapeutics, которая занималась разработкой препарата, заявили, что активное вещество лекарства может подавлять или обращать вспять опасную чрезмерную активацию иммунной системы, которая вызывает смерть у многих пациентов с коронавирусом.

Препарат от COVID-19 Коллаж

Компания использует плаценту для выращивания умных клеток и программирует их на секретирование терапевтических белков в организме больных людей.

Генеральный директор и президент компании Яки Янай заявил, что скоро состоится судебный процесс, который может разрешить активное использование препарата.

"Получив зеленый свет от регуляторов, можно будет подготовить огромное количество лечебных препаратов. Мы можем очень быстро изготовить клетки для лечения тысяч людей", – сказал он.

По его словам, лечение состоит из 15-миллилитровых доз клеток, известных как расширенные клетки плаценты, которые вводят в виде простых межмышечных инъекций. Попав в организм, клетки становятся как бы " маленькой фабрикой, которая производит терапевтические белки".

Он уточнил: "Пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии и умирают, на самом деле умирают от тяжелого респираторного заболевания. То, что на самом деле происходит, – это очень высокий уровень воспаления, и в определенный момент иммунная система пациента будет атаковать, главным образом в легких".

До сих пор технология Pluristem в основном использовалась для лечения людей, страдающих от плохого кровотока к ногам, но ученые компании смогли быстро перепрофилировать клетки для лечения пациентов с коронавирусом.

“Мы берем клетки из плаценты после доношенных родов, и мы разработали технологию расширения клеток до очень большого количества, в среде, которая имитирует человеческое тело. Эта технология позволяет нам лечить более 20 тысяч человек из одной плаценты", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Университета Кливленда (Австралия) приготовились к доклиническим испытаниям вакцины от коронавируса на живом организме.

Мы заботимся о вашем здоровье, оставайтесь дома и все необходимое заказывайте он-лайн на нашем разделе Промокоды.