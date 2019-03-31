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Израиль жестко ударил по сектору Газа: все подробности

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Израильские танки атаковали посты боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с этой территории.

Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в Twitter. Военнослужащие зафиксировали из Газы пять пусков ракет.

"В ответ на ракетные удары из сектора Газа танки сил обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным постам ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

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О погибших, пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Израиль жестко ударил по сектору Газа: все подробности

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 14 марта 2019 года ХАМАС ударил по Тель-Авиву ракетами, в связи с чем в стране была объявлена тревога.

  • 25 марта израильские военные засекли пуск одной ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля. Премьер страны Биньямин Нетаньяху объявил, что сокращает визит в США и возвращается на родину, чтобы руководить силовым ответом.

  • Израильские войска начали наносить удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля применила истребители для атаки 15 объектов палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.

  • 26 марта израильские ВВС нанесли удар по нескольким террористическим целям ХАМАСа в секторе Газа.

  • 28 марта Сирия обвинила Израиль в нанесении мощного удара по городу Алеппо, в котором было полностью вырублено электричество.

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Место
Израиль
Теги
ракетыКонфликт армия
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