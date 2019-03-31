Израиль жестко ударил по сектору Газа: все подробности

Израильские танки атаковали посты боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с этой территории.

Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в Twitter. Военнослужащие зафиксировали из Газы пять пусков ракет.

"В ответ на ракетные удары из сектора Газа танки сил обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным постам ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

О погибших, пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

טנקים של צה"ל תקפו לפני זמן קצר מספר עמדות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה בתגובה לשיגורים הלילה משטח הרצועה לשטח ישראל — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 31 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 марта 2019 года ХАМАС ударил по Тель-Авиву ракетами, в связи с чем в стране была объявлена тревога.

25 марта израильские военные засекли пуск одной ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля. Премьер страны Биньямин Нетаньяху объявил, что сокращает визит в США и возвращается на родину, чтобы руководить силовым ответом.

Израильские войска начали наносить удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля применила истребители для атаки 15 объектов палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.

26 марта израильские ВВС нанесли удар по нескольким террористическим целям ХАМАСа в секторе Газа.

28 марта Сирия обвинила Израиль в нанесении мощного удара по городу Алеппо, в котором было полностью вырублено электричество.

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