Израиль жестко ответил на новую атаку из Сектора Газа

Военные силы Израиля в ответ на новый ракетный обстрел атаковали военный объект организации Хамас на юге сектора Газа.

Об этом сообщается в их официальном Twitter.

"В ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее сегодня вечером, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации Хамас на юге Газы", - сообщили там.

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Перед этим военные Израиля засекли пуск ракеты из сектора Газа по территории страны.

"Недавно ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля. Удар подтверждён. Информации о пострадавших не поступало", - рассказали они.

Как сообщал "Обозреватель", накануне президент Палестины заявил, что не примет ни одного мирного плана США после признания Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.