Израиль "закроется" на жесткий карантин из-за коронавируса: озвучены правила

Правительство Израиля одобрило введение трехнедельного режима изоляции из-за коронавируса, который начнется пятницы, 18 сентября.

Официально ужесточенные ограничительные меры вступят в силу в 14:00, накануне праздника Рош ха-Шана, передает Haaretz. Вскоре с официальным заявлением должен выступить премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Жителям страны будет запрещено отходить от мест проживания дальше, чем на 500 метров. Выходить из дома будет можно лишь в магазины или для получения важных медицинских услуг. Перемещение между городами тоже запретят, но возможны редкие исключения.

При этом со среды, 16 сентября, в стране прекратят работу школы и детские садики. Ученики пятого класса и старше будут учиться по удаленной система.

Все предприятия, торговля, внутренний туризм, развлекательные заведения, спортзалы и государственные учреждения, которые обслуживают людей персонально, будут закрыты.

Богослужения в Рош ха-Шана и Йом Кипур должны проводиться на улице в группах до 20 человек или до 10 человек в общинах с высоким уровнем заражения. Кроме того, на каждого молящегося должно приходиться 4 квадратных метра площади.

Продолжат работать жизнеобеспечивающие производства, продуктовые магазины и супермаркеты, аптеки, хозяйственные магазины. Работа ресторанов будет ограничена доставкой. Государственные учреждения будут работать в ограниченном режиме.

Состоянием на 13 сентября в Израиле более 37 тысяч активных случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии 1103 человека скончались.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 13 сентября коронавирус в мире поразил уже 28,9 млн человек, более 924 тысяч больных погибли, а 20,8 млн – выздоровели. В Украине заболели 154 335 человек, умерли за время пандемии – 3178 зараженных, выздоровели – 68893.

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