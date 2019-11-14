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14 ноября • обновлено в 09:31
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Израиль заключил сделку с сектором Газа: в чем суть

1.4т
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Израиль договорился о прекращении огня с палестинской группировкой "Исламский джихад".

Как передает AFP со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника, эта сделка стала возможной благодаря усилиям Египта. Перемирие вступило в силу в 05:30 по местному времени (совпадает с киевским).

Соглашение предусматривает, что палестинские группировки должны обеспечить восстановление спокойствия в Газе и поддерживать мирный характер демонстраций.

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Израиль также должен прекратить боевые действия и "гарантировать прекращение огня" во время демонстраций палестинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, израильские военные в ночь на 12 ноября точечно ликвидировали одного из лидеров террористической организации “Исламский Джихад” Баху Абу аль-Ату. В ответ на это боевики выпустили десятки ракет по Израилю, включая центральные города.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
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