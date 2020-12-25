Израиль вводит карантин на новогодние праздники: озвучены даты

Правительство Израиля утвердило введение третьего тотального карантина с 27 декабря до 9 января 2021 года.

Как сообщается на сайте министерства здравоохранения страны, утвержден ряд карантинных ограничений. Штраф за нарушение составит 500 шекелей (около 4,4 тыс. грн).

Так, гражданам будет запрещено:

удаляться от места жительства более чем на 1 тыс. метров, за исключением случаев вакцинации, получения медицинской или социальной помощи, участия в демонстрациях или судебном разбирательстве, пешей прогулки с целью занятий спортом, передвижения на разрешенную работу, посещения похорон, церемонии обрезания или свадьбы;

покидать место жительства с целью нахождения по месту жительства другого лица;

должны быть закрыты все торговые точки и общественные места, за исключением магазинов, торгующих товарами первой необходимости, продуктами питания и средствами гигиены;

должны быть закрыты пансионаты, зоопарки, национальные и природные парки, памятные места и мемориалы, салоны красоты и парикмахерские, кабинеты альтернативной и дополнительной медицины, кинотеатры, включая с заездом на автомобилях, торговые центры, рынки и музеи;

ресторанам нельзя торговать навынос;

будут прекращены занятия в классах с 5-го по 10-й, но детские сады и школы с 1-го по 4-й и с 11-го по 12-й классы продолжат работать;

запрещены активности на открытых площадках, экскурсии, походы и поездки.

Кроме того, компании, не предоставляющие услуги и товары первой необходимости, но которым разрешено работать во время карантина, должны допускать на рабочие места не более 50% сотрудников, но таким образом, чтобы в помещении находилось одновременно не более 10 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 декабря католики, протестанты и часть православных всего мира отмечают Рождество Христово. В этом году празднования пройдут в значительных ограничениях и запретах из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Затронут они даже места паломничества христиан на Святой Земле.