"Это не просьба!" Израиль запретил выходить на улицу из-за коронавируса

В Израиле введено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Людям запрещено покидать свои дома, кроме исключительных случаев.

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Соответствующие чрезвычайные указы 19 марта подписал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Они начнут действовать в ночь с 19 на 20 марта. Об этом он заявил в своем видеообращении, передает MIGNews.

"Сегодня я подписал несколько чрезвычайных указов. С этой ночи они вводятся в действие. Среди прочего вводится ограничение на передвижение. От вас, граждане Израиля, требуется оставаться дома. Это не просьба, не рекомендация, это указание, которое обязательно к исполнению. Я знаю, что это будет тяжело, но я ожидаю от вас сотрудничества. Речь идёт о спасении жизней", – сказал он.

Исключение составляют только граждане, которые заняты на жизнеобеспечивающих производствах, или чья работа разрешена в чрезвычайных ситуациях.

Израильтяне могут покидать свои дома только в крайних случаях, например, чтобы купить лекарства или продукты.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в Израиле достигло 573 человек, из которых вылечились 14. Летальных случаев пока не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, израильские медики заявили, что пандемия коронавируса оказалась более легкой, чем ранее предполагалось. Этому отчасти способствуют карантинные меры, которые снизили нагрузку на систему здравоохранения.

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