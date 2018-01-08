Израиль ввел "черный список" международных организаций

Министерство по безопасности и стратегическим вопросам Израиля обнародовало список из 20 неправительственных организаций, представителям которых запретили въезд в страну.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

В список внесены организации, которые, по мнению израильских властей, призвали к бойкоту страны из-за ее политики в отношении палестинских территорий.

"Мы перешли от обороны к наступлению. Организации, которые выступают за бойкот, должны знать, что государство Израиль будет действовать против них и не позволит въезжать на территорию страны, чтобы навредить ее гражданам", - заявил министр по безопасности страны Гилад Ердан.

В черном списке оказались организации, которые призвали бизнес, художников и университеты разорвать связи с Израилем и настаивали на санкциях против этой страны.

В частности, это базирующаяся в Париже "Ассоциация франко-палестинской солидарности", британская благотворительная организация War on Want, "Американский комитет друзей на службе обществу" и другие.

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Отмечается, что все эти организации якобы связаны с глобальным движением "Бойкот, изоляция и санкции" (Boycott, Divestment and Sanctions - BDS), который выступает за экономическое, культурное и политическое давление на Израиль с целью прекращения оккупации им палестинских территорий.

Движение объединяет тысячи участников по всему миру.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент Палестины заявил, что не примет ни одного мирного плана США после признания Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.