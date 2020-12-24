Израиль возобновляет локдаун и запрещает отдаляться от дома на 1 км

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Министерство здравоохранения объявили в стране третий общенациональный строгий карантин. Он начнется с 27 декабря, чтобы не допустить возобновления вспышек COVID-19.

Новые ограничения будут продолжаться не менее двух недель и будут продлены еще на такой же срок, если показатели заболеваемости существенно не снизятся. Об этом говорится в совместном заявлении израильского премьера и Минздрава, передает Times Of Israel.

"Правительство согласилось с ограничениями "в принципе", но полный список нормативных актов все еще ожидает окончательного утверждения от министров", – отмечается в сообщении.

Карантинные меры в Израиле предусматривают:

запрет для израильтян входить в дом другого человека, за исключением ближайших членов семьи;

ограничения на передвижение до 1 км от дома, за исключениями, например, для вакцинации;

закрытие заведений торговли, отдыха и развлечений;

ограничения пропускной способности общественного транспорта до 50%;

сокращение количества сотрудников, которые не работают с клиентами лично – до 50%.

в ресторанах и заведениях питания запрещено заказывать еду на вынос, но разрешается доставка;

ограничения на собрания – до 20 человек на открытом воздухе и 10 – в помещении;

разрешены индивидуальные спортивные мероприятия, такие как бег и легкие тренировки.

Сроки действия этих мер в Израиле аналогичны последнему карантину в сентябре. Однако, в отличие от предыдущих запретов, система образования продолжит функционировать с некоторыми ограничениями.

Так, в детские садики будут открыты, а 1-4 и 11-12 классы – учится с 8:00 до 13:00. Родители смогут высадить своих детей у учебного заведения в 07:00 и забрать их в 14:00. Программы специального образования будут продолжаться в обычном режиме.

Подчеркивается, что разведенным родителям и с совместной опекой над своими детьми смогут передавать их друг другу без ограничений.

Примечательно, что новый карантин положит конец программе так называемых "зеленых островов", которая дала путешественникам полную свободу действий в туристических районах Эйлата и Мертвого моря.

Изоляция будет продлена на две недели, а в целом до месяца, если количество ежедневных инфекций останется выше 1000, а базовое вирусное репродуктивное число останется выше единицы. Базовая репродуктивная способность – это среднее количество людей, которых заражает каждый вирусоноситель.

Карантине было объявлено в связи с ростом количества новых случаев заражения до более чем 3000 случаев в сутки в течение последних нескольких дней и ростом опасений относительно нового, более передаваемого варианта вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL: