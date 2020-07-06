Израиль ужесточил карантин: закрыли спортзалы, клубы и бары

В Израиле в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в понедельник, 6 июля, ввели более жесткие карантинные ограничения.

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В частности, правительство приняло решение о закрытии баров, клубов и спортивных залов, передает The Jerusalem Post.

Министерство здравоохранения также рекомендовало закрыть синагоги, но в итоге этого пока решили не делать, ограничив количество посетителей.

"Мы обязаны бороться с эпидемией COVID-19 на местах. Чума распространяется – это ясно как божий день. Количество больных резко возрастает с каждым днем, а вместе с ним и количество тяжело больных пациентов", – заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху.

Какие ограничения вступили в силу:

Залы для проведения мероприятий, клубы и бары – закрыты;

Рестораны – разрешено 20 человек внутри, до 30 снаружи;

Синагоги – 19 человек;

Спортивные залы и общественные бассейны – закрыты;

Культурные мероприятия – запрещены;

Организованные спортивные мероприятия – без болельщиков;

Отели – клубы и бары закрыты, гостиничные рестораны – не более 20 человек внутри;

Летние лагеря – закрыты для детей с четвертого класса;

Автобусы – до 20 человек на автобус, с открытыми окнами и без кондиционера;

Сборы – до 20 человек, в 2 м друг от друга, с масками;

Правительственные учреждения – 30% персонала обязательно должны работать из дома.

Добавим: по данным на 6 июля в Израиле зафиксировали более 30 тыс. случаев заражения, 334 человека умерли.

Статистика на 6 июля. Источник: worldometers.info

4 июля в стране был обновлен антирекорд по новых выявленных случаях COVID-19 (+1115 за сутки), тогда как в апреле заболеваний почти не было.

Рост заболеваемости в Израиле. Источник: worldometers.info

Активные случаи. Источник: worldometers.info

Динамика летальных случаев по дням. Источник: worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "экстренной" ситуацию с возобновлением распространения COVID-19 в стране.