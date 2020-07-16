Израиль установил антирекорд по COVID-19: страну могут закрыть на карантин

За последние сутки, 15 июля, в Израиле зафиксировали 1 898 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом за все время пандемии.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика worldometers. В своем Telegram-канале "Дежурный по Израилю" журналист Марк Новиков уточнил, что, в случае отрицательной динамики, страну могут закрыть на карантин.

"Рекордные +1898 новых случаев за сутки. Это означает, что до закрытия страны на карантин (со слов министра Эдельштейна) не хватает +102 заболевших в сутки", – написал он.

Данные онлайн-счетчика worldometers

Публикация Марка Новикова в Telegram "Дежурный по Израилю"

За все время пандемии COVID-19 в Израиле заразились 44 188 человек, выздоровели 19 989 пациентов, летальных случаев – 376.

Ранее OBOZREVATEL писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "экстренной" ситуацию с возобновлением распространения COVID-19 в стране.