Израиль уничтожил полк Сирии, оснащенный российским 'Панцирем-С' – СМИ

В Сирии в результате авиаудара израильских военно-воздушных сил был уничтожен 51-й полк противовоздушной обороны сирийских военных. Речь идет и о недавно приобретенном у России зенитном ракетно-пушечном комплексе (ЗРПК) "Панцирь-С".

Отмечается, что события произошли еще 19 ноября, однако о них стало известно только сейчас. Об этом пишет сайт avia.pro со ссылкой на агентство Sina.

По данным журналистов, израильские ВВС нанесли массированный удар в сторону сирийского полка ПВО, в результате чего он весь оказался разбитым.

Также сообщается, что в результате авианалета были убиты до 10 иранских военнослужащих, боевиков шиитских подразделений и сирийских военных, среди которых майор и капитан армии Сирии.

Израильские СМИ добавили, что истребители нанесли крупномасштабный воздушный удар по иранской бригаде "Аль-Кудс" и сирийским правительственным войскам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября из сектора Газы на территорию Израиля запустили ракету. Так, в городе Ашкелон прозвучала воздушная сирена тревоги, после которой идентифицировали запуск.