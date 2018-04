Израиль ударил с неба по объектам ХАМАС

Израильские Военно-воздушные силы нанесли авиаудары по шести военно-морским объектам движения ХАМАС в секторе Газа.

Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

Отмечается, что нападение стало ответом на террористическую деятельность ХАМАС и попытку массового проникновения членов организации на территорию страны.

A short while ago, IAF fighter jets targeted 6 military targets belonging to the Hamas terror organization's naval force in the Gaza Strip. The strikes were in response to the terror activity & mass infiltration attempt earlier today