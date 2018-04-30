Израиль ударил по Сирии ракетами: появились первые фото

В сети появились фотографии разрушенной базы 47-ой бригады сирийской армии на юге города Хама, по которой Израиль нанес ракетный удар.

Снимки опубликованы в Telegram-канале Directorate 4. Отмечается, что в результате атаки погибли 18 военнослужащих из Ирана.

СМИ пишут о разном общем количестве жертв ракетного удара - от 26 до 40 человек.

Как сообщал "Обозреватель", 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. При этом 17 апреля по Сирии был нанесен новый ракетный удар.