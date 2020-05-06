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6 мая • обновлено в 06:21
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Израиль ударил по ХАМАСу после запуска ракеты

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Вечером во вторник, 5 мая, Израиль в ответ на ракетный удар атаковал палестинскую группировку ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter. Удары пришлись по трем военным постам.

Информации о возможных пострадавших нет, как и других деталей атаки.

Израиль ударил по ХАМАСу после запуска ракеты (иллюстрация)

Израиль ударил по ХАМАСу после запуска ракеты (иллюстрация)

Известия

Ранее из сектора Газа по израильской территории было выпущено одна ракета. По информации израильской радиостанции "Кан", ракета разорвалась в незаселенной местности, информации о пострадавших, жертвах и убытках не поступало.

Отметим, последний раз обострение между Израилем и ХАМАСОМ возникло 27 марта.

Израиль отомстил ХАМАСу за ракетный удар: атаковали военные посты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Израиль нанес удары по месту производства оружия и подземной инфраструктуре в секторе Газа.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Израиль
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