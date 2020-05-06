Израиль отомстил ХАМАСу за ракетный удар: атаковали военные посты

Вечером во вторник, 5 мая, Израиль в ответ на ракетный удар атаковал палестинскую группировку ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter. Удары пришлись по трем военным постам.

Информации о возможных пострадавших нет, как и других деталей атаки.

Израиль ударил по ХАМАСу после запуска ракеты (иллюстрация) Известия

Ранее из сектора Газа по израильской территории было выпущено одна ракета. По информации израильской радиостанции "Кан", ракета разорвалась в незаселенной местности, информации о пострадавших, жертвах и убытках не поступало.

Отметим, последний раз обострение между Израилем и ХАМАСОМ возникло 27 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Израиль нанес удары по месту производства оружия и подземной инфраструктуре в секторе Газа.

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