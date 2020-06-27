Израиль ударил по ХАМАС, ответив на ракетный залп

Карина Бондаренко Мир 08:31, 27.06.2020

Армия Израиля истребителями нанесла авиаудары по военным позициям палестинского движения ХАМАС.

Атаку произвели в ответ на запуск двух ракет из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля в Twitter.

"В ответ на запуск двух ракет, нацеленных на Израиль, наши истребители атаковали ракетный производственный цех ХАМАС и завод по производству оружия в секторе Газа", – говорится в сообщении.

В армии также отметили, что Израиль считает ХАМАС ответственным за все террористические акты в секторе Газа.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Багдаде рядом с посольством США упала ракета.

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Мир

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