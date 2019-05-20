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/Новости мира

Израиль спровоцирует Третью мировую? В заявлении нашли руку Кремля

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Статья в австрийском издании Contra Magazin о том, что якобы Израиль подталкивает США к военному конфликту с Ираном и тем самым может спровоцировать Третью мировую войну, написана автором, "специализирующемся на антиизраильской риторике".

Об этом OBOZREVATEL рассказал израильский военный эксперт Давид Гендельман. "Contra magazin - это австрийский сайт правого толка с российскими связями, он продвигает определенную политическую линию, поэтому его часто цитируют соответствующие российские сайты", - сообщил он.

Третья мировая война, иллюстрация

Третья мировая война, иллюстрация

vybor.news

По словам эксперта, "в данном случае Contra magazin цитирует статью Ганса Штелинга. Штелинг - это псевдоним британского автора, пишущего для сайта Global research: сборника антиглобалистских, антиизраильских, антиамериканских и других теорий заговора, от мирового сионистского господства до отрицания терактов 9 сентября 2001 в США, полный набор", - заметил Гендельман.

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"Конкретно, этот автор специализируется на антиизраильской риторике и обвинении Израиля во всех возможных грехах. Серьезного комментария такие авторы и такие сайты не стоят", - заявил он.

Как писал OBOZREVATEL:

  • В публикации в Contra Magazin говорится о том, что израильские власти подталкивают правительство США на уничтожение экономики Ирана.

  • Американское аналитическое издание The National Interest опубликовало список стран, где Третья мировая война может начаться уже в 2019 году. Украина оказалась в списке.

  • Ранее появился прогноз о том, что в случае Третьей мировой войны взрывы ядерных боеголовок уничтожат несколько сотен миллионов человек, а затем попавший в атмосферу плотный слой сажи от взрывов заслонит Солнце на 5-10 лет.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивУгроза Третьей мировой войны
Персона
Давид Гендельман
Место
Израиль
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Комментарии на сайте не модерированы
Алоизович Петр
Алоизович Петр
А ногу кремля не находили?
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Mega Death
Mega Death
Последний абзац про Обоз))
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