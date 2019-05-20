Израиль спровоцирует Третью мировую? В заявлении нашли руку Кремля

Статья в австрийском издании Contra Magazin о том, что якобы Израиль подталкивает США к военному конфликту с Ираном и тем самым может спровоцировать Третью мировую войну, написана автором, "специализирующемся на антиизраильской риторике".

Об этом OBOZREVATEL рассказал израильский военный эксперт Давид Гендельман. "Contra magazin - это австрийский сайт правого толка с российскими связями, он продвигает определенную политическую линию, поэтому его часто цитируют соответствующие российские сайты", - сообщил он.

Третья мировая война, иллюстрация vybor.news

По словам эксперта, "в данном случае Contra magazin цитирует статью Ганса Штелинга. Штелинг - это псевдоним британского автора, пишущего для сайта Global research: сборника антиглобалистских, антиизраильских, антиамериканских и других теорий заговора, от мирового сионистского господства до отрицания терактов 9 сентября 2001 в США, полный набор", - заметил Гендельман.

Новости Европейские СМИ назвали возможного зачинщика Третьей мировой войны

"Конкретно, этот автор специализируется на антиизраильской риторике и обвинении Израиля во всех возможных грехах. Серьезного комментария такие авторы и такие сайты не стоят", - заявил он.

Как писал OBOZREVATEL:

В публикации в Contra Magazin говорится о том, что израильские власти подталкивают правительство США на уничтожение экономики Ирана.

Американское аналитическое издание The National Interest опубликовало список стран, где Третья мировая война может начаться уже в 2019 году. Украина оказалась в списке.

Ранее появился прогноз о том, что в случае Третьей мировой войны взрывы ядерных боеголовок уничтожат несколько сотен миллионов человек, а затем попавший в атмосферу плотный слой сажи от взрывов заслонит Солнце на 5-10 лет.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!