Израиль сделал выбор: кто попадет в Кнессет и чего ждать дальше

Парламентские выборы в Израиле прошли, однако политическая борьба отнюдь не закончилась. Результаты голосования уже почти окончательные, зато формирование парламента может затянутся на долгое время.

Как пишет La Reppublica, борьба, которая развернулась между правящей партией "Ликуд" действующего премьер-министра Беньямина Нетаньяху и партийным блоком "Кахоль-Лаван" бывшего начальника Генштаба Бени Ганца, пока никем не выиграна. Хотя оба политика уже объявили о своей победе.

В частности, Нетаньяху в своем Twitter заявил: "Я очень взволнован. Это ночь огромной победы. Слава Богу, что мы достигли этой точки".

"От голосования до формирования правительства могут пройти недели, если не месяцы. И в любом случае курс правительства все еще открыт", – подчеркивается в публикации.

Сейчас обе партии, по предварительным подсчетам, получают по 35 мест в Кнессете.

Тем временем политические игры продолжаются. Нетаньяху, как и было обещано, уже говорил с лидерами ультраортодоксальных партий – ШАС и "Яхадут ха-Тора" о формированнии большинства.

С лидером центристской партии "Кулан" Моше Кахлоном разговор пока не состоялся.

Отметим, "Кахоль-Лаван" – политический альянс, созданный бывшим начальником Генштаба Бени Ганцем и бывшим министром финансов, журналистом и драматургом Яиром Лапидом. Его кампания во многом была построена на антикоррупционной риторике.

Беньямин Нетаньяху находится на посту премьер-министра с 2009 года. Несмотря на подозрение в коррупции со стороны генерального прокурора страны, он не потерял популярности в Израиле. Нетаньяху также пользуется поддержкой Вашингтона, о чем свидетельствует, в частности, недавнее признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября 2018 года премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху официально возглавил Министерство обороны страны.

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