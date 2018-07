Израиль сбил сирийский истребитель: видеофакт

Во вторник, 24 июля, Израиль сбил сирийский самолет-истребитель, вторгшийся в его воздушное пространство (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

До того, как уничтожить воздушное судно-нарушителя, за ним установили наблюдение, сообщает "Haaretz", ссылаясь на информацию израильской армии.

В частности, слежка за самолетом "Сухой" российского производства зафиксировала его вторжение в воздушное пространство Израиля на два километра. В этой связи воздушная оборона была вынуждена пустить по нему две ракеты Patriot. Где именно упал сбитый самолет, а также, что случилось с его пилотами, пока неизвестно.

Позднее на Telegram-канале "Военный Осведомитель" появилась информация о том, что летчик из сбитого "СУ-22" якобы попал в руки к террористам ИГИЛ, над базой которых и произошло крушение.

"Министерство обороны Сирии подтвердило, что Израиль сбил СУ-22 ВВС Сирии, который наносил удары по боевикам ИГИЛ. Пилот предварительно захвачен террористами", — говорится в сообщении.

BREAKING: Israel has just shot down a Syria Suhai jet fighter that entered Israeli airspace.



The plane went down in Syrian territory. pic.twitter.com/gMfoPdVmnf