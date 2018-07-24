МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Израиль сбил сирийский истребитель: видеофакт

7.5тЧитать новость на украинском

Во вторник, 24 июля, Израиль сбил сирийский самолет-истребитель, вторгшийся в его воздушное пространство (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

До того, как уничтожить воздушное судно-нарушителя, за ним установили наблюдение, сообщает "Haaretz", ссылаясь на информацию израильской армии.

В частности, слежка за самолетом "Сухой" российского производства зафиксировала его вторжение в воздушное пространство Израиля на два километра. В этой связи воздушная оборона была вынуждена пустить по нему две ракеты Patriot. Где именно упал сбитый самолет, а также, что случилось с его пилотами, пока неизвестно.

Позднее на Telegram-канале "Военный Осведомитель" появилась информация о том, что летчик из сбитого "СУ-22" якобы попал в руки к террористам ИГИЛ, над базой которых и произошло крушение.

"Министерство обороны Сирии подтвердило, что Израиль сбил СУ-22 ВВС Сирии, который наносил удары по боевикам ИГИЛ. Пилот предварительно захвачен террористами", — говорится в сообщении.

Израиль сбил самолет

Новости
Израиль начал масштабную операцию в секторе Газа: все подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июля авиация Израиля нанесла удар по одному из военных объектов в сирийском Масьяфе, в результате чего ему был нанесен серьезный ущерб.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на Обозревателе.

Тема
Конфликт в Сирии
Место
Израиль
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
7
1
Смешно
18
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Калашніков Вячеслав
Калашніков Вячеслав
Нехуй шастать
Ответить
1
0
Tugrik Mugrik
Tugrik Mugrik
Це до тезісу про нікудишній "патріот" і найкраші в світі літаки :)))))
Ответить
5
2
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ой.. минус "ватная" сушка. Как-то неудобно получилось..
Ответить
5
2
Ukr Igore
Ukr Igore
Бешенство Ватки, Летун наверно кричал:За пацанов!
Ответить
0
0

Наши блоги