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30 ноября • обновлено в 10:40
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Израиль с неба мощно ответил на дерзость ХАМАС: детали схватки

4.4т
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Армия Израиля нанесли авиаудары в ответ на запуск ракет из сектора Газы в сторону израильского государства.

Как сообщает агентство Maan, сперва ХАМАС вечером, 29 ноября нанес удар по территории регионального совета Эшколь. В Армии обороны Израиля отметили, что ракета упала на открытой местности. Пострадавших нет, ущерб причинен не был. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Также около полуночи в израильском городе Ашкелон и в населенных пунктах около границы Газы сработали сирены и сигналы "Цева адом", предупреждающие о возможных ракетных обстрелах. Сирена была слышна в южных районах Ашкелона. Сигналы "Цева адом" звучали в поселках Кармия и Зиким.

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Для предотвращения атаки военные задействовали систему ПРО "Железный купол". Однако запущенная ракета перехвачена не была. Сведений об ущербе или пострадавших в результате этого обстрела не поступало.

Позже, в ночь на 30 ноября, израильские ВВС нанесли удар по объекту, расположенному к востоку от района Аль-Зайтун, на восточной окраине города Газа. Израильтяне атаковали пост террористов "Бригад Изаддина аль-Касама" (военного крыла террористической организации ХАМАС) в северной части сектора Газы.

Обстрел Израиля

Обстрел Израиля

Twitter

Отметим, что среди пораженных истребителями целей был и цех по производству вооружений. Военные добавили, что это четвертая ракетная атака по Израилю за минувшую неделю.

“ХАМАС будет сталкиваться с последствиями своих действий, направленных против израильских граждан", – подчеркнули израильские военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 ноября Израиль в ответ на атаки ударил с неба по территории сектора Газа, обстреляв ряд объектов ХАМАС.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Израиль
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Луговской Николай
Луговской Николай
Украине необходимо брать политику добрососедства у Израиля: соседи ведут себя прилично,и Израиль взаимен с ними,наглеют-показательно наказать!
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Луговской Николай
Луговской Николай
Кристина Стефанова, так отвечали московские извозчики в конце 18 века,а вы наверное себя считаете Женщиной,верно?
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Луговской Николай
Луговской Николай
Дудко Олег,сарказм ваш мне понятен,да в принципе так оно и есть.
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