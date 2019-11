Израиль с неба мощно ответил на дерзость ХАМАС: детали схватки

Армия Израиля нанесли авиаудары в ответ на запуск ракет из сектора Газы в сторону израильского государства.

Как сообщает агентство Maan, сперва ХАМАС вечером, 29 ноября нанес удар по территории регионального совета Эшколь. В Армии обороны Израиля отметили, что ракета упала на открытой местности. Пострадавших нет, ущерб причинен не был. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Также около полуночи в израильском городе Ашкелон и в населенных пунктах около границы Газы сработали сирены и сигналы "Цева адом", предупреждающие о возможных ракетных обстрелах. Сирена была слышна в южных районах Ашкелона. Сигналы "Цева адом" звучали в поселках Кармия и Зиким.

Для предотвращения атаки военные задействовали систему ПРО "Железный купол". Однако запущенная ракета перехвачена не была. Сведений об ущербе или пострадавших в результате этого обстрела не поступало.

Позже, в ночь на 30 ноября, израильские ВВС нанесли удар по объекту, расположенному к востоку от района Аль-Зайтун, на восточной окраине города Газа. Израильтяне атаковали пост террористов "Бригад Изаддина аль-Касама" (военного крыла террористической организации ХАМАС) в северной части сектора Газы.

Отметим, что среди пораженных истребителями целей был и цех по производству вооружений. Военные добавили, что это четвертая ракетная атака по Израилю за минувшую неделю.

“ХАМАС будет сталкиваться с последствиями своих действий, направленных против израильских граждан", – подчеркнули израильские военные.

Iron Dome interceptors fired towards anti-air shells in the northern #Gaza Strip. #Israel pic.twitter.com/7wDXAqX4Vx

IDF airstrike this evening against a militant site in Beit Lahiya. IDF airstrikes are in response to rocket fire from the #Gaza Strip earlier this evening. #Israel pic.twitter.com/DeUvj19SmV