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18 апреля • обновлено в 23:12
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Израиль решил резко ослабить карантин: что разрешат

1.9т
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Израиль с 19 апреля ослабит условия карантина и самоизоляции, которые ввели после вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телеобращении 18 апреля, передает Telegram-канал "Дежурный по Израилю".

Предприятия начнут возвращаться к работе, увеличив до 30% количество работающих сотрудников. Кроме того, список предприятий, которым разрешено работать, будет увеличен.

Магазины, кроме торговых центров, начнут работать в прежнем режиме, включая электротовары, канцелярские и книжные магазины, оптику и другие. Также разрешат работать малому и среднему бизнесу, который предоставляет услуги.

Разрешены молитвы на открытом воздухе, до 10 человек с сохранением дистанции 2 метра. Также можно заниматься спортом вдвоем на расстоянии до 500 метров от места проживания.

Остальные правила остаются без изменений.

Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский высказался о готовности к частичному и постепенному смягчению условий карантина. Все будет зависеть от того, как будет протекать ситуация с COVID-19 после Пасхи.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Биньямин Нетаньяху
Место
Израиль
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