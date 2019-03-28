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Израиль развернул войска на границе с сектором Газа: что происходит

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал направить дополнительные войска на границу страны с сектором Газа.

Об этом в Twitter сообщил официальный представитель главы израильского правительства Офир Гендельман, отметив, что подкрепление должно будет готовиться к началу боевых действий.

Отмечается, что Нетаньяху лично осмотрел войска, развернутые на границе с сектором Газа.

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"Я отдал распоряжение о подкреплении развернутых здесь сил и подготовке к началу широкомасштабного боя. Пусть все граждане знают, что если мы будем вынуждены начать широкомасштабный бой, то начнем его, будучи сильными после того, как исчерпаются все другие варианты", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 14 марта 2019 года ХАМАС ударил по Тель-Авиву ракетами, в связи с чем в стране была объявлена тревога.

  • 25 марта израильские военные засекли пуск одной ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля. Премьер страны Биньямин Нетаньяху объявил, что сокращает визит в США и возвращается на родину, чтобы руководить силовым ответом.

  • Израильские войска начали наносить удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля применила истребители для атаки 15 объектов палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.

  • 26 марта израильские ВВС нанесли удар по нескольким террористическим целям ХАМАСа в секторе Газа.

  • 28 марта Сирия обвинила Израиль в нанесении мощного удара по городу Алеппо, которым было полностью вырублено электричество.

  • Напомним, что 25 марта президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами.

  • Дипломатические ведомства России и Сирии резко отреагировали на это решение и заявили об угрозе нового витка напряженности на Ближнем Востоке.

  • В ООН же заявили, что статус Голанских высот должен оставаться за Сирией, а решения властей Израиля об установлении на оккупированной ими территории своих законов и администрации лишены юридической силы.

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Персона
Беньямин Нетаньяху
Место
Израиль
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