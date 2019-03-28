Израиль развернул войска на границе с сектором Газа: что происходит

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал направить дополнительные войска на границу страны с сектором Газа.

Об этом в Twitter сообщил официальный представитель главы израильского правительства Офир Гендельман, отметив, что подкрепление должно будет готовиться к началу боевых действий.

Отмечается, что Нетаньяху лично осмотрел войска, развернутые на границе с сектором Газа.

"Я отдал распоряжение о подкреплении развернутых здесь сил и подготовке к началу широкомасштабного боя. Пусть все граждане знают, что если мы будем вынуждены начать широкомасштабный бой, то начнем его, будучи сильными после того, как исчерпаются все другие варианты", – сказано в сообщении.

رئيس الوزراء نتنياهو تفقد القوات المنتشرة على حدود قدطاع غزة وقال: "



أوعزت بتعزيز القوات المنتشرة هنا وبالاستعداد لخوض معركة واسعة النطاق. فليعلم جميع المواطنين أن لو اضطررنا لخوض معركة واسعة النطاق - فسندخل إليها أقوياء بعد أن استنفذنا جميع الخيارات الأخرى". pic.twitter.com/dUTzgvEOs1 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) 28 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 марта 2019 года ХАМАС ударил по Тель-Авиву ракетами, в связи с чем в стране была объявлена тревога.

25 марта израильские военные засекли пуск одной ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля. Премьер страны Биньямин Нетаньяху объявил, что сокращает визит в США и возвращается на родину, чтобы руководить силовым ответом.

Израильские войска начали наносить удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля применила истребители для атаки 15 объектов палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.

26 марта израильские ВВС нанесли удар по нескольким террористическим целям ХАМАСа в секторе Газа.

28 марта Сирия обвинила Израиль в нанесении мощного удара по городу Алеппо, которым было полностью вырублено электричество.

Напомним, что 25 марта президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами.

Дипломатические ведомства России и Сирии резко отреагировали на это решение и заявили об угрозе нового витка напряженности на Ближнем Востоке.

В ООН же заявили, что статус Голанских высот должен оставаться за Сирией, а решения властей Израиля об установлении на оккупированной ими территории своих законов и администрации лишены юридической силы.

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