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30 января • обновлено в 07:07
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Израиль разбомбил военные объекты ХАМАС: все детали

1.8т
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Военные Израиля в ночь на четверг, 30 января, нанесли несколько авиаударов по военным и другим объектам на территории сектора Газы.

Об этом сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter. Это произошло через несколько часов после того, как с территории Сектора Газы по Израилю была выпущена ракета.

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При этом местные СМИ описали два последоватыльных авиаудара, нанесенных по югу и северу сектора Газы, и добавили, что израильские самолеты кружили над Газой и было слышно несколько взрывов.

В самой Армии уточнили, что ударили по месту производства оружия и подземной инфраструктуре.

Информации о раненых пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января Израиль также нанес удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск горящих шаров.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Израиль
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