Израиль разбомбил военные объекты ХАМАС: все детали

Военные Израиля в ночь на четверг, 30 января, нанесли несколько авиаударов по военным и другим объектам на территории сектора Газы.

Об этом сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter. Это произошло через несколько часов после того, как с территории Сектора Газы по Израилю была выпущена ракета.

При этом местные СМИ описали два последоватыльных авиаудара, нанесенных по югу и северу сектора Газы, и добавили, что израильские самолеты кружили над Газой и было слышно несколько взрывов.

В самой Армии уточнили, что ударили по месту производства оружия и подземной инфраструктуре.

Информации о раненых пока нет.

Earlier tonight, a rocket & explosive balloons were launched from #Gaza into #Israel.



In response, IDF aircraft just struck Hamas targets in Gaza, including a weapons manufacturing site & underground infrastructure.