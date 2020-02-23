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24 февраля • обновлено в 02:19
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Израиль разбомбил объекты террористов в Дамаске: первые детали

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Вечером, 23 февраля, Армия Обороны Израиля атаковала объекты, принадлежащие террористической группировке "Исламский джихад" в Дамаске.

Соответствующую информацию обнародовал официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛ, подтвердив сообщения SANA (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По данным сирийского агентства новостей, обстрел производился с Голанских высот. Информация о пострадавших не поступала.

Ракетный обстрел

Ракетный обстрел

Mignews

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В ЦАХАЛ подтвердили, что удар был нанесен в ответ на ракетный обстрел, совершенный "Исламским джихадом" из сектора Газа. В частности, вечером по Израилю было выпущено 20 ракет, 10 из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

В ответ Армия Обороны Израиля нанесла удары по десяткам целей, которые принадлежат террористической группировке на окраине Дамаска. В частности, были поражены объекты, где производилось оружие и компоненты для ракетного топлива. Также в этих местах проводились курсы технической подготовки для террористов.

ЦАХАЛ также ударил по целям террористов в Газе: в Рафахе по подземным объектам, используемым для хранения сырья на ракеты; по штаб-квартире "Исламского джихада" в Хан-Юнисе, где размещена военная техника и противотанковые ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 января ЦАХАЛ нанес несколько авиаударов по военным и другим объектам на территории сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Сирия Дамаск
Тег
видео
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