Израиль прогнал корабль Путина: детали опасного инцидента

Израильские военные вычислили в собственных территориальных водах российскую подводную лодку.

Как уточняет Ynet, инцидент произошел три месяца назад. Российская субмарина приблизилась на расстояние около 15 километров к берегу Израиля, тогда как границы территориальных вод страны расположены на удалении 22 километров.

Israeli Navy

Отмечается, что экипаж российской подлодки вышел все-таки на контакт, после чего

субмарина направилась в западную часть Средиземного моря.

Издание пишет, что данный "маневр также может иметь долгосрочные последствия для безопасности Израиля, если будет обнаружено, что подводная лодка обладает возможностями для сбора разведданных".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году Россия собирается завершить разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!