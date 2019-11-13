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13 ноября • обновлено в 09:23
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Израиль прогнал корабль Путина: детали опасного инцидента

2.4т
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Израильские военные вычислили в собственных территориальных водах российскую подводную лодку.

Как уточняет Ynet, инцидент произошел три месяца назад. Российская субмарина приблизилась на расстояние около 15 километров к берегу Израиля, тогда как границы территориальных вод страны расположены на удалении 22 километров.

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Израиль прогнал корабль Путина: детали опасного инцидента

Israeli Navy

Отмечается, что экипаж российской подлодки вышел все-таки на контакт, после чего

субмарина направилась в западную часть Средиземного моря.

Издание пишет, что данный "маневр также может иметь долгосрочные последствия для безопасности Израиля, если будет обнаружено, что подводная лодка обладает возможностями для сбора разведданных".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году Россия собирается завершить разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2.

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Тема
Российская военная угроза
Место
Израиль
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
а вот обнаружить украинскую подводную лодку в принципе невозможно!
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hunt andres
hunt andres
Так не прогнал, а лодка сама ушла. Не пиз дите.
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