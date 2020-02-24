Израиль пригрозил масштабной военной операцией в Газе: названо условие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов отдать распоряжение о начале масштабной военной операции в Газе, если палестинские группировки не прекратят обстреливать израильские населенные пункты.

Об этом он сказал в ходе поездки в город Ариэль, передает "РИА Новости". Нетаньяху отметил, план военной компании будет применен, если в обстрелах не будет длительного перерыва.

"ХАМАС и "Исламский джихад" должны понимать – мы не позволим этому продолжаться. Если они не прекратят полностью огонь, и я имею в виду не день или два дня, а вообще, если не будет длительного перерыва, мы приведём в действие подготовленный нами план масштабной военной кампании", – заявил он.

Интерфакс

Заявление Нетаньяху прозвучало на фоне непрекращающихся обстрелов израильской территории из палестинского анклава. За сутки противостояния с палестинскими группировками по населенным пунктам юга Израиля из сектора Газа были выпущены десятки ракет, пять из них удалось перехватить.

Отметим, что накануне, 23 февраля, сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля. Израильские военные сообщили, что общее число ракет, выпущенных из палестинского анклава в Газе по израильской территории, составило 21, 13 из них были перехвачены.

Напомним:

1 февраля Палестина объявила, что решила разорвать все отношения с Израилем и США.

Причина – "сделка века" между президентом США Дональдом Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

После публичного объявления его условий в Палестине вышли на массовые протесты. Лидер палестинцев заявил, что Иерусалим не продается, а сделка не пройдет: "народ отправит ее на свалку истории".

Как сообщал OBOZREVATEL, военные Израиля 4 февраля ударили по сектору Газа в ответ на мощный ракетный обстрел.

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