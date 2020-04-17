Израиль предупреждали о коронавирусе еще в ноябре 2019 года: появились любопытные данные

Власти Израиля узнали об угрозе коронавируса COVID-19 от разведки США еще в ноябре 2019 года.

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Как сообщил израильский телеканал Channel 12, сначала американские разведслужбы уведомили Белый дом о COVID-19, который охватил китайский город Ухань.

Но администрация президента США Дональда Трампа, по утверждениям источника, "не посчитала информацию представляющей интерес". Несмотря на это, разведка решила предупредить своих союзников по НАТО и Израиль.

В ноябре силы обороны Израиля провели первое обсуждение вопроса о последствиях, которые будет иметь проникновение неизвестного инфекционного заболевания в регион, как это скажется на стране и ее соседях.

Израильский медик

Эта информация была доведена до министерства здравоохранения Израиля, но "ничего сделано не было", заявляет телеканал.

По состоянию на утро 17 апреля в Израиле зафиксировано 12 855 случаев COVID-19. За последние сутки отмечены 264 новых случая, 148 заболевших умерли.

Как сообщал OBOZREVATEL, методы борьбы Израиля с пандемией коронавируса COVID-19 можно назвать самыми жесткими и своевременными по сравнению с другими странами мира.