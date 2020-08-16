Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа и ударил в ответ. Видео

В ночь на воскресенье, 16 августа, Израиль перехватил ракеты, пущенные из сектора Газа, и нанес ответный удар.

Как сообщает NEWSru.co.il, около часа ночи Армия обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск трех ракет из сектора Газа. Две из них были сбиты системой ПРО "Железный купол".

По данным СМИ, одна ракета упала во дворе дома в Сдероте, повредив строение. Однако мэрия Сдерота уточнила, что на дом упали осколки противоракеты "Железного купола".

Медики оказали помощь 58-летнему мужчину, раненому осколками скла, а также двум женщинам, получившим травмы по дороге в бомбоубежище.

В ответ на ракетный обстрел военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС на юге сектора Газа, в частности по ракетному складу.

Министр обороны Израиля Бени Ганц приказал полностью блокировать возможность рыболовства из сектора Газа в ответ на "огненный террор" и попытку ракетного обстрела.

Как писал OBOZREVATEL, из сектора Газа 2 августа была выпущена ракета в сторону территории Израиля. Ракету перехватила система противовоздушной обороны "Железный щит".

Ранее армия Израиля истребителями нанесла авиаудары по военным позициям палестинского движения ХАМАС. Атаку произвели в ответ на запуск двух ракет из сектора Газа.