Израиль объявил все страны 'красной' зоной и начал вакцинацию от COVID-19

В Израиле объявили все страны мира "красной" зоной – по приезду из них нужно пройти двухнедельный карантин или дважды получить отрицательный тест на коронавирус. Также в стране начали вакцинацию от COVID-19.

Об этом сообщает Newsru.co.il. Отмечается, что новые правила начнут действовать с 20 декабря. Все страны мира будет считаться "опасными с эпидемиологической точки зрения".

По прилету из них нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию. Сократить ее можно будет до десяти дней двумя отрицательными тестами на коронавирус – сразу по прилету и через девять дней.

Также отмечается, что до 26 декабря лица, прилетающие из стран, ранее находившихся в "зеленой зоне", смогут попасть в страну без самоизоляции, как это и было до обновления правил. Издание добавило, что авиакомпании выразили возмущение обновленными нормами, считая, что ужесточенные меры приведут к значительному уменьшению количества пассажиров.

Отметим, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху первым в стране сделал прививку от коронавируса. Он сделал это в прямом эфире. Вместе с ним вакцинировался и министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн. Трансляция велась на странице премьера в Facebook.

20 декабря в стране начнется вакцинация от COVID-19. Сначала она будет проходить в небольших объемах, а массовая начнется сразу после Рождества, когда в страну прибудет большая партия вакцин Pfizer.

Напомним: первой в Европе вакцинацию от коронавируса препаратом от компаний Pfizer и BioNTech начала Великобритания – 8 декабря. А первой получившей прививку стала 90-летняя жительница Ковентри Маргарет Кинан. Вакцину в стране приоритетно получат медицинские работники и люди старше 80 лет, затем – остальные группы населения. При этом вакцинация не является обязательной.

Украина может получить первые поставки вакцины против коронавируса COVID-19 в середине или в конце января. Сейчас государство ведет работу для решения этого вопроса в двух направлениях – в рамках механизма COVAX и через прямую закупку препаратов за средства госбюджета, сообщил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд европейских стран объявил о карантине во время новогодних и рождественских праздников. В частности, локдаун будет введен в Италии и Польше. Также Швеция намерена усилить ограничения. При этом в Украине пока остается анонсированный на январь локдаун.