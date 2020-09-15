Израиль обстреляли ракетами в день подписания мирного соглашения: есть раненные

Сектор Газа 15 сентября выпустил две ракеты по крупных городах Ашкелон и Ашдод на юге Израиля.

В городах прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщается на сайте пресс-службы израильской армии. Предварительно, пострадали двое человек.

Военные отчитались, что одна из ракет была перехвачена ПВО в районе Ашкелона (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Экстренные службы у места удара ракеты в Ашдоде. 13news.co.il

Обстрел произошел впервые с момента прекращения огня между Израилем и ХАМАС, достигнутого более двух недель назад.

Фото с места ЧП. 13news.co.il

13news.co.il пишет, что 62-летний мужчина был ранен осколками в верхнюю часть тела в результате падения ракеты в магазин в Ашдоде. В состоянии средней тяжести его госпитализировали.

Кроме того, 28-летний мужчина получил легкие ранения осколками стекла. Оба мужчины получили медицинскую помощь на месте происшествия и были эвакуированы в городскую больницу Ассута.

Ашдод. Twitter / asaf pozailov

Израильская служба скорой помощи сообщила, что еще четверо человек находятся в шоковом состоянии.

Обстрел в Ашдоде. Twitter / The Israelie Hammer

Место падения ракеты. Twitter / The Israelie Hammer

Обстрел произошел в день церемонии подписания документа о нормализации отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами и декларации о мире с Бахрейном.

Отмечается, что ракеты были выпущены спустя несколько минут после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп закончили свои выступления в Белом доме.

Как писал OBOZREVATEL, ранее власти Палестины заявили, что разорвут отношения с любой страной, которая перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим.