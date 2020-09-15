Израиль обстреляли ракетами в день подписания мирного соглашения: есть раненные
Сектор Газа 15 сентября выпустил две ракеты по крупных городах Ашкелон и Ашдод на юге Израиля.
В городах прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщается на сайте пресс-службы израильской армии. Предварительно, пострадали двое человек.
Военные отчитались, что одна из ракет была перехвачена ПВО в районе Ашкелона (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Обстрел произошел впервые с момента прекращения огня между Израилем и ХАМАС, достигнутого более двух недель назад.
13news.co.il пишет, что 62-летний мужчина был ранен осколками в верхнюю часть тела в результате падения ракеты в магазин в Ашдоде. В состоянии средней тяжести его госпитализировали.
Кроме того, 28-летний мужчина получил легкие ранения осколками стекла. Оба мужчины получили медицинскую помощь на месте происшествия и были эвакуированы в городскую больницу Ассута.
Израильская служба скорой помощи сообщила, что еще четверо человек находятся в шоковом состоянии.
Обстрел произошел в день церемонии подписания документа о нормализации отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами и декларации о мире с Бахрейном.
Отмечается, что ракеты были выпущены спустя несколько минут после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп закончили свои выступления в Белом доме.
Как писал OBOZREVATEL, ранее власти Палестины заявили, что разорвут отношения с любой страной, которая перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим.