Израиль обстреляли ракетами в день подписания мирного соглашения: есть раненные

Сектор Газа 15 сентября выпустил две ракеты по крупных городах Ашкелон и Ашдод на юге Израиля.

В городах прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщается на сайте пресс-службы израильской армии. Предварительно, пострадали двое человек.

Военные отчитались, что одна из ракет была перехвачена ПВО в районе Ашкелона (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Обстрел произошел впервые с момента прекращения огня между Израилем и ХАМАС, достигнутого более двух недель назад.

13news.co.il пишет, что 62-летний мужчина был ранен осколками в верхнюю часть тела в результате падения ракеты в магазин в Ашдоде. В состоянии средней тяжести его госпитализировали.

Кроме того, 28-летний мужчина получил легкие ранения осколками стекла. Оба мужчины получили медицинскую помощь на месте происшествия и были эвакуированы в городскую больницу Ассута.

Израильская служба скорой помощи сообщила, что еще четверо человек находятся в шоковом состоянии.

Обстрел произошел в день церемонии подписания документа о нормализации отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами и декларации о мире с Бахрейном.

Отмечается, что ракеты были выпущены спустя несколько минут после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп закончили свои выступления в Белом доме.

השלום כבר כאן.

אשקלון, לפני כמה דקות. pic.twitter.com/r8DoioAZMM — אלק פרמוב (@alecyefremov) September 15, 2020

מטח רקטות על אשקלון ואשדוד בזמן טקס השלום בבית הלבן. כיפת ברזל ירטה את הטילים. למרות זאת נפילה באשדוד. pic.twitter.com/Dk5rhgG4zm — Ruth kiryati Israel News (@RuthKiryati) September 15, 2020

זירת הנפילה באשדוד pic.twitter.com/6Mvsd2HejQ — asaf pozailov (@pozailov1) September 15, 2020

Как писал OBOZREVATEL, ранее власти Палестины заявили, что разорвут отношения с любой страной, которая перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим.

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