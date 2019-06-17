Израиль назовет город в честь Трампа: чем заслужил

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на специальном заседании правительства открыл стеллу, отмечающую место, где будет располагаться новый город – Trump Heights (Трамповы высоты).

Новый населенный пункт заложен на Голанских высотах, которые глава США Дональд Трамп ранее признал частью Израиля, сообщает The Washington Post. Нетаньяху назвал этот день историческим.

"Мы собираемся сделать две вещи: создать новое сообщество на Голанских высотах, чего не делали многие годы. Это акт сионизма, и он имеет первостепенное значение. Второе – почтить нашего друга, очень великого друга государства Израиль – президента Дональда Трампа, который недавно признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами", – сказал он.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года Трамп признал суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами. Он приказал Соединенным Штатам пора "полностью признать" суверенитет Израиля над Голанами, которые были аннексированы в 1967 году после военных действий.

При этом ООН заявили, что статус Голанских высот должен оставаться за Сирией, а решения властей Израиля об установлении на оккупированной ими территории своих законов и администрации лишены юридической силы.

Голанские высоты — спорная территория, которая была частью Сирии до 1967 года, но во время Шестидневной войны в начале июля 1967-го две трети высоты были заняты Израилем.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. Аннексия этих земель не была признана мировым сообществом и Советом Безопасности ООН.

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