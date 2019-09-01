Израиль нанес удар по территории Ливана: что произошло

Беспилотники Израиля 1 сентября сбросили зажигательные бомбы на территории Ливана в приграничном районе Ар Дов, сообщает ливанский телеканал "Аль-Манар".

Сообщается, что военные Израиля также открыли огонь по ливанским позициям в Аль-Рус и Кфар Шубе.

Израиль подтвердил, что пожары на ливанской территории "вспыхнули в результате оперативных мероприятий, проводившихся силами ЦАХАЛ в этом районе". ЦАХАЛ уничтожил несколько наблюдательных пунктов "Хизбаллы" неподалеку от границы с Израилем (в районе Ар Дов), сообщает Telegram-канал "Дежурный по Израилю".

"По сообщениям СМИ, Израиль атаковал цели на ливанской территории. Вероятнее всего, артиллерия. Стрингеры пишут о вертолетах в воздухе. На месте разрыва снарядов начался пожар... Вдоль северной границы развертывается военная техника, некоторые дороги перекрыты", - пишет "Дежурный по Израилю".

t.me/israeltoday

t.me/israeltoday

t.me/israeltoday

В воскресенье, 1 сентября, в небе над северными районами Израиля наблюдается движение самолетов и вертолетов ЦАХАЛ. В частности, замечены истребители, самолеты-дозаправщики, беспилотные самолеты и вертолеты. В районе Ар Дов можно наблюдать сильное задымление, пишет издание Newsru.co.il.

Накануне израильские военные заявили, что отправили дополнительные силы для развертывания в районе, граничащим с Ливаном, из-за напряженности, создаваемой шиитской группировкой "Хизбалла".

Отношения между странами резко обострились после того, как Бейрут обвинил Тель-Авив в атаке беспилотников на офис "Хизбаллы" в ливанской столице, в результате чего несколько человек пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Палестина нанесла новый ракетный удар по Израилю.

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