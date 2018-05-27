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Израиль нанес новый удар по сектору Газа

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Авиация Израиля нанесла удар по сектору Газа.

Военные ударили по объектам группировки ХАМАС в ответ на пересечение границы и попытки нанести вред пограничной инфраструктуре. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

"Истребители Израиля нанесли удар по военных целях группировки ХАМАС на юге Сектора Газа. Атака была проведена в ответ на пересечение границы и попытку нанести вред пограничной инфраструктуре", - сказано в сообщении.

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По данным израильских военных, четверо нарушителей провели в Израиле около минуты и вернулись на палестинскую сторону границы, когда на место прорыва выдвинулся армейский патруль.

"ХАМАС несет ответственность за все угрозы, которые происходят с территории Сектора Газа, и будет сталкиваться с последствиями своих действий против израильских граждан и израильского суверенитета", - сообщили в Армии обороны Израиля.

Кроме того, от огня израильской артиллерии на юге сектора Газа погибли двое палестинцев. В районе города Рафах танк открыл огонь по наблюдательной вышке после того, как на границе было найдено взрывное устройство, заложенное там палестинскими боевиками, передает РИА "Новости".

"Двое палестинцев погибли в результате израильского артиллерийского огня по башне наблюдения на востоке Рафаха", — сказал представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Он добавил, что атакованный объект принадлежал военизированным формированиям правящего в секторе Газа движения ХАМАС.

Отметим, что с 30 марта 2018 года в столкновениях в районе сектора Газа погибло уже более 120 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая Израиль нанес удары в секторе Газа по двум военно-морским целям и объекту "подземной террористической инфраструктуры" правящего в анклаве движения ХАМАС.

12 мая военно-воздушные силы Израиля также ударили с неба по территории сектора Газа.

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