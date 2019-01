Израиль нанес новый мощный удар по Сирии: названа цель

Армия обороны Израиля нанесла новый ракетный удар по Сирии.

Целью стали иранские подразделения "Аль-Кудс" на территории страны, сообщается в Twitter израильских вооруженных сил.

"Мы предостерегаем вооруженные силы Сирии от попыток нанести ущерб израильским военным или территории", — сказано в заявлении.

We have started striking Iranian Quds targets in Syrian territory. We warn the Syrian Armed Forces against attempting to harm Israeli forces or territory.