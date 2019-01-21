Израиль нанес новый мощный удар по Сирии: названа цель

Армия обороны Израиля нанесла новый ракетный удар по Сирии.
Целью стали иранские подразделения "Аль-Кудс" на территории страны, сообщается в Twitter израильских вооруженных сил.
"Мы предостерегаем вооруженные силы Сирии от попыток нанести ущерб израильским военным или территории", — сказано в заявлении.
Удар Израиля по Сирии
israelnationalnews.com
We have started striking Iranian Quds targets in Syrian territory. We warn the Syrian Armed Forces against attempting to harm Israeli forces or territory.— Israel Defense Forces (@IDF) 20 января 2019 г.
При этом сирийский телеканал Al-Ikhbaria сообщил в Facebook, что сирийские ПВО сбили десятки ракет над Дамаском.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем Twitter заявил, что авиаудары израильских ВВС по южным районам Дамаска (Сирия) направлены против Ирана.
"У нас последовательная политика: наносить вред иранскому присутствию в Сирии и причинять вред любому, кто пытается навредить нам", — подчеркнул он.
יש לנו מדיניות קבועה: לפגוע בהתבססות האיראנית בסוריה ולפגוע בכל מי שמנסה לפגוע בנו— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 20 января 2019 г.
#BREAKING overnight: Israel struck Iranian Quds targets in Syria in response to todays surface-to-surface missile against Israel; Reports: targets located in #Damascus airport & #Damascus area pic.twitter.com/HzDTei9IWO— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 21 января 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль и Чад восстановили дипломатические отношения, разорванные 47 лет тому назад под давлением бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Соответствующее соглашение было подписано 20 января во время встречи премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с президентом Чада Идрисом Деби.
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