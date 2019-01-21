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Израиль нанес новый мощный удар по Сирии: названа цель

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Армия обороны Израиля нанесла новый ракетный удар по Сирии.

Целью стали иранские подразделения "Аль-Кудс" на территории страны, сообщается в Twitter израильских вооруженных сил.

"Мы предостерегаем вооруженные силы Сирии от попыток нанести ущерб израильским военным или территории", — сказано в заявлении.

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Удар Израиля по Сирии

Удар Израиля по Сирии

israelnationalnews.com

При этом сирийский телеканал Al-Ikhbaria сообщил в Facebook, что сирийские ПВО сбили десятки ракет над Дамаском.

Израиль нанес новый мощный удар по Сирии: названа цель

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем Twitter заявил, что авиаудары израильских ВВС по южным районам Дамаска (Сирия) направлены против Ирана.

"У нас последовательная политика: наносить вред иранскому присутствию в Сирии и причинять вред любому, кто пытается навредить нам", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль и Чад восстановили дипломатические отношения, разорванные 47 лет тому назад под давлением бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Соответствующее соглашение было подписано 20 января во время встречи премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с президентом Чада Идрисом Деби.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Израиль
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