Израиль нанес новый мощный удар по Сирии: названа цель

Армия обороны Израиля нанесла новый ракетный удар по Сирии.

Целью стали иранские подразделения "Аль-Кудс" на территории страны, сообщается в Twitter израильских вооруженных сил.

"Мы предостерегаем вооруженные силы Сирии от попыток нанести ущерб израильским военным или территории", — сказано в заявлении.

Удар Израиля по Сирии israelnationalnews.com

We have started striking Iranian Quds targets in Syrian territory. We warn the Syrian Armed Forces against attempting to harm Israeli forces or territory. — Israel Defense Forces (@IDF) 20 января 2019 г.

При этом сирийский телеканал Al-Ikhbaria сообщил в Facebook, что сирийские ПВО сбили десятки ракет над Дамаском.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем Twitter заявил, что авиаудары израильских ВВС по южным районам Дамаска (Сирия) направлены против Ирана.

"У нас последовательная политика: наносить вред иранскому присутствию в Сирии и причинять вред любому, кто пытается навредить нам", — подчеркнул он.

יש לנו מדיניות קבועה: לפגוע בהתבססות האיראנית בסוריה ולפגוע בכל מי שמנסה לפגוע בנו — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 20 января 2019 г.

#BREAKING overnight: Israel struck Iranian Quds targets in Syria in response to todays surface-to-surface missile against Israel; Reports: targets located in #Damascus airport & #Damascus area pic.twitter.com/HzDTei9IWO — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 21 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль и Чад восстановили дипломатические отношения, разорванные 47 лет тому назад под давлением бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Соответствующее соглашение было подписано 20 января во время встречи премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с президентом Чада Идрисом Деби.

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